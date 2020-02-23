Malatya'da depremden etkilenen çocuklara jandarmadan moral - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da depremden etkilenen çocuklara jandarmadan moral - Son Dakika

Malatya'da depremden etkilenen çocuklara jandarmadan moral

6 saat önce

Malatya'da jandarma ekipleri, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen ailelere yardımda bulundu, çocuklara oyuncaklar hediye etti.

Malatya'da depremden etkilenen çocuklara jandarmadan moral, System.String[]

Malatya'da jandarma ekipleri, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen ailelere yardımda bulundu, çocuklara oyuncaklar hediye etti.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Pütürge, Doğanyol, Battalgazi ve Kale ilçelerinin kırsal mahallelerinde, depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlara destek oldu.

Depremzede vatandaşlarla görüşen jandarma ekipleri, talepleri dinledi, gıda kolisi dağıttı.

Kışlık giyecek yardımında bulunan jandarma, çocuklara ise özel ilgi gösterdi.

Çocuklara oyuncak hediye eden ve onlarla oyunlar oynayan jandarma ekipleri, yürüyüş yaptıkları çocuklarla bolca birlikte vakit geçirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:44 Kaynak: AA
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