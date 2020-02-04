Malatya'da, depremden etkilenen vatandaşlara özel poliklinik hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da, depremden etkilenen vatandaşlara özel poliklinik hizmeti - Son Dakika

Malatya'da, depremden etkilenen vatandaşlara özel poliklinik hizmeti

6 saat önce

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Bölümünde açılan Deprem Polikliniği ile deprem korkusu yaşayan hastalara hizmet veriliyor.

Malatya'da, depremden etkilenen vatandaşlara özel poliklinik hizmeti, System.String[]

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Bölümünde açılan Deprem Polikliniği ile deprem korkusu yaşayan hastalara hizmet veriliyor.


Elazığ Sivrice merkezli 6,8 şiddetindeki depremden etkilenen Malatya'da, Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Bölümü bünyesinde "Deprem Polikliniği" hizmete açıldı.


Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, "Depremden etkilenen kişilerin travma sonrası neler yaşayabileceğini bilmesi ve buna uygun tutumlar sergilemesi travmanın etkilerini hafifletmekte ve daha ciddi sorunları oluşmasını engelleyebilmektedir. Bu açıdan oluşabilecek sorunları engellemek amacıyla, hastanede görev yapan Erişkin Psikiyatrisi ve Çocuk Psikiyatrisi uzmanları, vatandaşlara poliklinik hizmeti veriliyor" ifadeleri kullanıldı.


Tüm vatandaşların randevuya gerek duymaksızın hastanenin Psikiyatri Bölümü'nün içerisinde yer alan Deprem Polikliniğine başvurabileceklerinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yere verildi:


"Mevcut yaşadığınız olayla ilgili şikayetleriniz artıyorsa, kişi, normal hayatına dönmüyor, evine giremiyor ve hayatı sekteye uğramışsa. Hayat, anlamsız geliyorsa, kişi bu zorluklar ve olayla başa çıkamadığını belirtirse. Kişinin olayla ilgili ciddi suçluluk duygusu varsa. Belirgin saldırganlık veya kendini suçlama, ölüm düşüncesi olduğunda. Uyku ve iştah bozukluğu veya baş ağrısı gibi bedensel şikayetler azalmayıp devam etmesi durumlarda. Mağdur deprem yok olmamış gibi davranıyor ve hiç konuşmuyorsa, konuşabilecek hiç kimsesi yok ise. Olaydan sonra içki ve sigara kullanımı artmışsa veya kanuni olmayan ilaç ve madde alma çabaları içinde ise. Depremden önce birden kişiyi etkilemiş ciddi olaylar (kaza gibi) yaşamışsa. Kişi, yakınlarından birini kaybetmişse. Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Bölümü Deprem Polikliniği'ne başvurabilirsiniz." - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:44 Kaynak: İHA
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