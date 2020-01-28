Malatya'da depremden zarar gören ev ve iş yerleri tahliye ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da depremden zarar gören ev ve iş yerleri tahliye ediliyor - Son Dakika

Malatya'da depremden zarar gören ev ve iş yerleri tahliye ediliyor

6 saat önce

MALATYA (İHA) – Elazığ'daki 6.8'lik depremden etkilenen Malatya'da hasar tespit çalışmaları sürerken, depremde ağır hasar gördüğü belirlenen ev ve iş yerleri tahliye ediliyor.

Malatya'da depremden zarar gören ev ve iş yerleri tahliye ediliyor, System.String[]

MALATYA (İHA) – Elazığ'daki 6.8'lik depremden etkilenen Malatya'da hasar tespit çalışmaları sürerken, depremde ağır hasar gördüğü belirlenen ev ve iş yerleri tahliye ediliyor.


Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem sonrası Malatya'da başlanan hasar tespit çalışmaları sürerken, depremde ağır hasar gördüğü belirlenen ev ve iş yerleri tahliye ediliyor.


Fuzuli Caddesi'nde ağır hasarlı olduğu yetkililerce belirlenen 3 iş hanında akşam saatlerinde başlayan tahliye işlemlerinde bir çok ev ve onlarca iş yeri tahliye edildi.


Tahliye işlemleri esnasında esnafları ziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Fuzuli Caddemizde, depremde zarar gören binalardan dolayı bir tahliye işlemi söz konusu. Bizim esnafımız adına istediğimiz şu; depremden zarar gören binalar boşaltılsın, esnafımızda boşaltma aşamasın da gereğini yapsın ama bir yöntem gösterilmesi lazım. Esnaf nereye gidecek, borçlarını nasıl ödeyecek, bundan sonra nasıl bir süreç işleyecek bu belirsizlik biran evvel ortadan kaldırılmalı. Öte yandan, Malatya'nın afet bölgesi kapsamına alınmasını istiyoruz" diye konuştu - MALATYA

Malatya, Deprem, Fuzuli, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
Son Dakika: Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu Arnavutluk, Irak ve Küba'da peş peşe depremler! Yalın, Elazığ için 1 TIR dolusu yardım topladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 02:04:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da depremden zarar gören ev ve iş yerleri tahliye ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]