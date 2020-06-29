Malatya'da depremin etkili olduğu bölgede kentsel dönüşüm başlıyor - Son Dakika

Malatya'da depremin etkili olduğu bölgede kentsel dönüşüm başlıyor

Malatya'da depremin etkili olduğu bölgede kentsel dönüşüm başlıyorELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden en fazla etkilenen yerlerden olan Malatya'nın Battalgazi ilçesinin Şehitfevzi Mahallesi'nde 110 dönümlük alan, Resmi Gazete'de yayımlanan karar riskli alan ilan edildi.

Malatya'da depremin etkili olduğu bölgede kentsel dönüşüm başlıyor

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ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden en fazla etkilenen yerlerden olan Malatya'nın Battalgazi ilçesinin Şehitfevzi Mahallesi'nde 110 dönümlük alan, Resmi Gazete'de yayımlanan karar riskli alan ilan edildi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Alınan bu kararla inşallah ilçede kentsel dönüşümü başlatıyoruz ve kentsel dönüşüm konusunda da örnek olmak istiyoruz" dedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen 6,8'lik depremden en çok etkilen bölgeler arasında yer alan Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Şehitfevzi Mahallesi'ndeki bölgenin 'riskli alan' olarak ilan edilmesi hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, mahalledeki 110 dönümlük alan riskli alan ilan edildi. Kararda, "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında 'riskli alan' ilan edilen bölgelerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları da yer aldı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN İMZALAR ATILDI

İlçede birçok mahallenin orta ya da az hasarlı olarak tespit edilmesinin ardından kentsel dönüşüm için çalışma başlattıklarını söyleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder şunları dedi:

"Kentsel dönüşüm, Malatya'mız için büyük sorun arz eden ve yılların kanayan yaralarından bir tanesiydi. Özellikle birkaç mahallede kentsel dönüşüm büyük aciliyet arz etmekteydi. Bunların başında da Şehitfevzi Mahallesi gelmektedir. Depremden sonra bu mahallede yapmış olduğumuz çalışma sonunda birçok binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Zaten ilçedeki binaların birçoğu 50 yılın üzerinde olan konutlar. Bu konutların birçoğu miladını doldurmuş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz görüşmelerde bir an önce rezerv alanları oluşturulması için çalışılması gerektiği belirtilmişti? dedi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATIYORUZ'

Belediye olarak Şehitfevzi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi hazırlayarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderdiklerini belirten Güder, şunları söyledi:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız bizim hazırladığımız kentsel dönüşüm çalışmamızı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sundu. Cumhurbaşkanımızda hazırlamış olduğumuz bu çalışmayı imzaladı ve karar 28 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Özellikle çevreyolu altı diye tabir ettiğimiz Taştepe Mahallesi, Şehit Fevzi Mahallesi, Beylerbaşı Mahallesi ve belki Sarıcıoğlu Mahallesi'nin içerisinde bulunmuş olduğu alanlarda yıllardır kentsel dönüşüm planlama çalışmaları dile getirilmiş ama bunlar bir türlü hayata geçirilememişti. Alınan bu kararla inşallah ilçede kentsel dönüşümü başlatıyoruz ve kentsel dönüşüm konusunda da örnek olmak istiyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 'Durmak Yok Yola Devam' düsturuyla önümüze bakarak bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Yapılacak olan kentsel dönüşüm öncelikle Battalgazi'mize ve Malatya'mıza hayırlı olsun."

Battalgazi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Malatya'da depremin etkili olduğu bölgede kentsel dönüşüm başlıyor - Son Dakika

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