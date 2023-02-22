MALATYA'DA DEPREMİN İLK ANLARI POLİS TELSİZİNDE - Son Dakika
Üye Girişi

MALATYA'DA DEPREMİN İLK ANLARI POLİS TELSİZİNDE

22.02.2023 19:24

KAHRAMANMARAŞ merkezli meydana gelen depremde Malatya'da yıkılan binalarla ilgili polis telsizinden yapılan anonslar yaşanan felaketin büyüklüğünü gösterdi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli meydana gelen depremde Malatya'da yıkılan binalarla ilgili polis telsizinden yapılan anonslar yaşanan felaketin büyüklüğünü gösterdi. Telsizde, Pırlanta Otel yanındaki binada bir şahıs kendi imkanlarımızla çıkardık. Beyanlarına göre çok sayıda vatandaş binanın altında olduğunu belirtiyor anonsları yer aldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, depremin ardından yıkılan binalarla ilgili polis merkezi ile yaptıkları telsiz anonslarının ses kayıtları, felaketin boyutunu yansıttı. Polis memurlarıyla emniyet müdürlüğü polis merkezi arasında geçen anonslar kaydedildi. İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren telsiz anonsunda, İvedi tüm trafik personeli görev yerlerini alsın. Birazdan araçlardan ulaşım engeli olur ve tüm personeli uyandırın, uyuyan varsa herkes acil durum konumuna geçsin dediği yer alıyor.

Polis haber merkezi ile çalışan nöbetçi polis arasında geçen telsiz diyalogunda, Pırlanta Otel yanındaki binada bir şahıs kendi imkanlarımızla çıkardık. Beyanlarına göre çok sayıda vatandaş binanın altında olduğunu belirtiyor anonsları yer alıyor. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Depremin ilk anları polis telsizinde: Tüm personeli uyandırın, herkes acil durum konumuna geçsin Depremin ilk anları polis telsizinde: Tüm personeli uyandırın, herkes acil durum konumuna geçsin Ağrı Emniyet Müdürü Nihat Özen, Samsun'a atandı Ağrı Emniyet Müdürü Nihat Özen, Samsun'a atandı

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MALATYA'DA DEPREMİN İLK ANLARI POLİS TELSİZİNDE - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:13 Patron çıldırdı! Acun Ilıcalı yurt dışından bir kulüp daha satın alıyor
18:58 81 yaşındaki adam önce karısını öldürdü, sonra kendini vurdu
18:39 Nereden nereye! Bir dönemin efsanesi David Beckham pankek günü paylaşımıyla gündem oldu
18:13 Şehidin cenazesinde tabuta sarılan 4 çocuğun feryadı yürek dağladı
18:25 Annesinin vedası yürek dağladı! Depremde hayatını kaybeden Taner Savut, toprağa verildi
17:57 Depremin ilk anları polis telsizinde: Tüm personeli uyandırın, herkes acil durum konumuna geçsin
17:48 Yıkımına ara verilen sitede film gibi kedi kurtarma operasyonu
17:33 Uzmanların yaptığı uyarılar Adana'da tedirginlik yarattı! Vatandaşlar korkudan evlerine dönemiyor
14:19 Çoğu 1980'lerde inşa edildi! Yapımında ateş tuğla kullanılan evler depremde dimdik ayakta kaldı
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248. saatte kurtarılan Aleyna'yı hastanede ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2023 19:25:04. #1.12#
SON DAKİKA: MALATYA'DA DEPREMİN İLK ANLARI POLİS TELSİZİNDE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement