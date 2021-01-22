Malatya'da depremin izleri devletin yardım eliyle siliniyor - Son Dakika

Malatya'da depremin izleri devletin yardım eliyle siliniyor

22.01.2021 11:15
Malatya'da depremin izleri devletin yardım eliyle siliniyor, System.String[]

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da depremin izleri devletin yardım eliyle siliniyor.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da depremin izleri devletin yardım eliyle siliniyor.

Sivrice merkezli depremde Malatya'nın Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçeleri başta olmak üzere Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri olumsuz etkilendi. Söz konusu ilçelerde bazı binalar yıkılırken çok sayıda bina da ağır hasar gördü.

Depremin hemen ardından harekete geçen ve yardım faaliyetlerine başlayan ekipler devletin şefkatli elini depremzedelerin yanında hissetmesini sağladı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin Doğanyol ve Pütürge ilçeleri başta olmak üzere kent merkezinde de şiddetli hissedildiğini hatırlattı.

Depremde 4'ü Malatya'dan olmak üzere 41 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Baruş, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Vali Baruş, depremin hemen ardından harekete geçerek çalışmalara başladıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin tüm organlarının vatandaşların yaralarını sarmak, ardından da depremzedeleri sağlıklı mekanlara kavuşturmak için hızla çalışma yaptığını söyledi.

Aynı günün akşamı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın depremzedelerle bir araya geldiğini anımsatan Baruş, ertesi gün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kente gelerek vatandaşların üzüntülerini paylaştığını ifade etti.

Baruş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda bir an önce harekete geçtiklerini ve vatandaşların günlük yaşamlarını devam ettirebileceği mekanlar sağlama konusunda çalışmalara hızla başladıklarını dile getirdi.

Aydın Baruş, Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlara acil yardım ulaştırdıklarını, bu kapsamda 4 bin 902 kişiye 28 milyon 153 bin lira nakdi, 3 milyon 169 bin lira ise eşya yardımı yapıldığını, 5 bin 341 çadır dağıtımının yapılarak kurulduğunu, 837 konteynerin yaşam yerlerine yakın bölgeye kurulduğunu ayrıca 7 bin 600 ısıtıcı, 7 bin 660 yatak ile 1180 hayvan çadırının dağıtıldığını aktardı.

Ağır hasarlı 2 bin 205 bina yıkıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin 62 bin 31 binada yaptıkları incelemede 232 bin 3 bağımsız bölümde hasar tespit edildiğini, bunlardan 6 bin 368'inin ise ağır hasarlı konut olduğunu vurgulayan Baruş şunları kaydetti:

"Bugüne kadar ağır hasar gören 2 bin 205 binayı yıktık, bağımsız bölüm bazında da 2 bin 894 bina yıktık. Yeşilyurt ilçemiz daha sonra afet kapsamına dahil edildiği için orada hak sahipliği çalışmaları henüz tamamlanmadı. Battalgazi, Kale, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde hak sahipliği işlemleri tamamlandı. Söz konusu 4 ilçemizden 4 bin 430 vatandaşımız 'Biz afet konutu talep ediyoruz' diye talep taahhüt belgelerini doldurdu. Bunlardan 2 bin 955 kişi hak sahipliği kazandı. Çünkü hak sahipliği konusunda müracaat eden herkes hak sahibi olamıyor, belirli şartları var. Örneğin üzerine birden fazla konut varsa aynı mahalde hak sahibi olamıyor veya kanuni mirasçısı olmadığı bir konutta oturuyorsa oradan hak sahibi olamıyor. Bugüne kadar 2 bin 955 vatandaşımız hak sahibi oldu bunlar özellikle Yeşilyurt ilçesinde devam ediyor. Bu sayının 3 bin 500'ü aşacağını düşünüyoruz."

"517 konut hak sahiplerine teslim edildi"

Depremzedelerin kalıcı yaşam mekanlarını oluşturmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının TOKİ aracılığıyla deprem konutlarının yapımına süratle başladığını anlatan Baruş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Malatya'da şu ana kadar TOKİ tarafından ihale edilen 5 bin 24 konut var. Bunlardan 3 bin 815'inin yapımına başlandı. Kale'de 309, Pütürge ilçemizde ise 208 olmak üzere 517 konut hak sahiplerine teslim edildi. 678 konutun tesliminin de inşallah şubat ayı içerisinde tamamlanmasını umut ediyoruz. Şu anda doğal gaz bağlantı çalışmaları, çevre yollarını gibi işlemleri tamamlanıyor. İnşallah bu konutları vatandaşlarımıza kura usulü vereceğiz. Konutlarımın tamamına yakının haziran sonuna kadar vatandaşlarımıza teslim edilmesini planlıyoruz. Malatya'da yapılan deprem konutu sayısı 5 bini geçecek. Bu konutların yapımının tamamlanmasıyla vatandaşlarımızın sıkıntıları tamamen çözülmüş olacak."

Vali Baruş, konut yapımının zahmetli bir süreç olduğunu belirterek konutun tüm alt ve üstyapı, sosyal donatı alanları gibi detayları planlayarak çalışmaları yürüttüklerini sürecin hızlandırılması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

"Devlet her zaman vatandaşlarımızın yanında"

Malatya'da depremin yaralarının sarılması noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük desteği olduğunu dile getiren Baruş, "Yine sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un büyük destekleri oldu, çalışmaları da yakından takip ediyorlar. Bu süreçte AFAD, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve diğer yardımcı kuruluşlarıyla başta Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin büyük destekleri oldu. Bu çalışmaları hep birlikte koordine ederek el birliğiyle gerçekleştiriyoruz. Bu süreçten daha olumsuz bir durum yaşamadan güzel bir şekilde çıkacağız, vatandaşlarımız bundan emin olsun. Devlet her zaman, her sıkıntılarında vatandaşlarımızın yanında."

Sivrice, Malatya, Pütürge, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da depremin izleri devletin yardım eliyle siliniyor - Son Dakika


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