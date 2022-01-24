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Malatya'da depremin izleri siliniyor - Son Dakika

Malatya'da depremin izleri siliniyor

24.01.2022 11:54

Malatya'da depremin izleri siliniyor Malatya'ya şu ana kadar 3,5 milyar değerinde yatırım yapıldı Hak sahibi Mehmet Çilenti: "Sağına soluna neresine bakarsan bak her yerde devletin yaptığı bir eser var" Elazığ depreminin ikinci yıldönümünde Malatya'da depremin izlerinin silinmesi için...

Malatya'da depremin izleri siliniyor

Malatya'ya şu ana kadar 3,5 milyar değerinde yatırım yapıldı

Hak sahibi Mehmet Çilenti: "Sağına soluna neresine bakarsan bak her yerde devletin yaptığı bir eser var"

MALATYA - Elazığ depreminin ikinci yıldönümünde Malatya'da depremin izlerinin silinmesi için çalışmalar yapılıyor. Şu ana kadar 3,5 milyar değerinde yatırım yapılırken 3 bin 434 konut hak sahibine teslim edildi.

24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 41 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya'da yaraların sarılması ve depremde mağdur olan vatandaşların acılarının silinmesi için çalışmalar devam ediyor.

3 No'lu TOKİ Uygulama Şube Müdür Ethem Demiray yaptığı açıklamada, "Malatya'da toplam yatırım değeri 3,5 milyar lira olan ve bunlardan 4 bin 626 tanesi afet konutu, 2 bin 286'sı kentsel dönüşüm konutu 79'u sosyal konut olmak üzere 6 bin 991 adet konut üretimi gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar bunlardan toplamda 3 bin 434 adetini hak sahiplerine teslim etmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

Malatya'da şu ana kadar toplamda bin 214 adet köy evi yapıldı ve bunlardan 690 tanesi teslim edildi. Toplamda 9 okul yapımı devam ederken bu 9 okulda toplam 196 derslik bulunuyor. Planlanan 6 camiden ise 3'ü bitirilmiş durumda. Ayrıca Malatya'da 1 Millet Bahçesi de tamamlanarak hizmete girdi.

"Evlerimiz gerçekten çok güzel ve memnununuz"

Hayvancılık ile uğraşan ve yeni evini teslim alan deprem mağdurlarından Vahit Karakaş, "Deprem anında çok şükür can kaybı yaşanmadı ama köydeki evlerin yüzde 60-70'i oturulamaz hale geldi. Şu anda devlet bize sağladığı imkanlarla yeni konutlar yaptı. Kışın buradayız hayatımızı burada sürdürüyoruz. Evlerimiz gerçekten çok güzel ve memnununuz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" açıklamasında bulundu.

"Neresine bakarsan bak her yerde devletin yaptığı bir eser var"

Battalgazi Mahallesi sakinlerinden Mehmet Çilenti ise "Şu anda millet sıcacık yuvasında oturuyor. İbadethanemiz yakınımızda. İş merkezimiz yapıldı. İnsan sıcacık evinden çıkıp alışverişini yapıp evine rahatlıkla girebiliyor. Şimdi Allah devletimizden razı olsun. Sağına soluna neresine bakarsan bak her yerde devletin yaptığı bir eser var. TOKİ evlerimiz var, camimiz var. İnsanın elinde bir şey olmazsa bir şey anlatamaz. Çevremizde baktığımızda hangisini anlatacağımızı şaşırıyoruz. Her şey var" dedi.

Malatya'da depremin izleri siliniyor
Malatya'da depremin izleri siliniyor
Malatya'da depremin izleri siliniyor

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Yatırım, Malatya, Elazığ, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da depremin izleri siliniyor - Son Dakika


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