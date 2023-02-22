Malatya'da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı... Panik anlara kameraya böyle yansıdı

Malatya'da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Malatya'da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı... Panik anlara kameraya böyle yansıdı MALATYA - Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir caminin güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, depremle panikleyen vatandaşların panik anları görülüyor. Camide yakalanan vatandaşlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı depremin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, bölgede çekilen görüntüler ise afetin boyutunu gözler önüne sergiliyor. Günler sonra ortaya çıkan 7.6 büyüklüğündeki depreme ait görüntüler, Battalgazi İlçesi Hasan Varol Mahallesi'nde bulunan Kernek Karagözlülüler Camii'nin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Mahşeri andıran görüntülerde, emekleyen, kedisini arayan, işaret parmağını kaldırarak camide tekbir getiren ve kolonlara sarılanlar yer alıyor.

Kaynak: İHA

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