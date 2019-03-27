Son Dakika Haberleri: Malatya'da Depremlerin Yaraları Sarılıyor

Malatya'da Depremlerin Yaraları Sarılıyor

18 dakika önce

MALATYA'nın Arguvan ve Hekimhan ilçesinde, son 1 haftada 3,0 ile 4,5 arasında değişen depremlerin ardından oluşan hasarın yaraları sarılıyor.

Malatya'da Depremlerin Yaraları Sarılıyor, System.String[]
MALATYA'nın Arguvan ve Hekimhan ilçesinde, son 1 haftada 3,0 ile 4,5 arasında değişen depremlerin ardından oluşan hasarın yaraları sarılıyor.

Arguvan ve Hekimhan ilçesinde 21 Mart'tan bugüne kadar büyüklükleri 3,0 ile 4,5 büyüklüğünde değişen depremler, 93'ü ağır olmak üzere toplam 250 binada hasara yol açtı. Depremin ardından bölgede çalışma başlatılırken, hasarlı evlere girilmemesi için AFAD tarafından çadırlar kuruldu. AFAD İl Müdürlüğü tarafından ilçelere bağlı; Tatkınık, Yürektaşı, Güveçli, Tarlacık, Çiftlik, Çevreli ve Asmaca mahallelerine 69 çadır kurulurken, Türk Kızılayı tarafından da afetzedeler için 189 yatak, 189 battaniye ve 48 elektrikli ısıtıcı dağıtıldı.

MALATYA'DA KORKU

1893 yılında 885 kişinin hayatını kaybettiği 7,1 büyüklüğündeki depremi yaşayan kentte yaşayanlar son 1 haftada meydana gelen sarsıntılarla aynı korkuyu yeniden yaşamaya başladı. Son günlerdeki sarsıntılarla tedirgin olan bazı aileler ise çevre illerdeki yakınlarının yanına gitti.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:42 Kaynak: DHA

AFAD, Hekimhan, Arguvan, Malatya, Güncel
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