Malatya'da depremzedeler için yapılacak konut inşasında inceleme - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde Battalgazi ilçesinde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için yapımına başlanan konutların inşatında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Baruş 24 Ocak'ta yaşanan 6.8 şiddetindeki depremden dolayı evleri ağır hasar gören hak sahibi vatandaşlar için Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi Gelincik Tepesine inşa edilen konut alanını ziyaret etti.

Vali Baruş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( TOKİ) tarafından yapılan "2. Etap 31 Blok 553 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi" konut projesi çalışmaları hakkında Çevre Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Şantiyede görevli personellerle bir süre sohbet eden Baruş, çalışmalarında başarılar dileyerek buradan ayrıldı.