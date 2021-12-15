Son dakika haberleri... Milletvekili Kahtalı kentsel dönüşümün sürdüğü mahallede incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Şehit Fevzi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, konutların bir an önce yapılıp hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

Milletvekili Kahtalı, kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılan Şehit Fevzi Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen deprem nedeniyle Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki 40 evde ağır hasar oluştuğunu hatırlatan Kahtalı, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı kararyla riskli alan ilan edilen ve kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılan Şehit Fevzi Mahallesi'nde inşaat çalışmaları sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Eylül ayı itibariyle de ihalenin tamamlanmasının ardından yüklenici firma çalışmalara başladı. Bölgede 105 dönümlük alanda yeni bir yerleşim yeri yapılıyor. 30 bloktan oluşacak ve toplamda 679 konut yapılacak. 18 de iş yeri yapılacak. Şu anda çalışmalar sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Konutlarımız tamamlanırsa bölge yeni bir cazibe merkezi haline gelecek. Konutlar bir an önce yapılıp hak sahiplerine teslim edilecek."