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Malatya'da depremzedelerin yaraları sarıldı - Son Dakika

Malatya'da depremzedelerin yaraları sarıldı

22.01.2022 11:14
Malatya'da depremzedelerin yaraları sarıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'daki afetzedelerin yaraları sarıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'daki afetzedelerin yaraları sarıldı.

Depremden Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri olumsuz etkilendi.

İlçelerde bazı binalar yıkılırken, çok sayıda bina da ağır hasar gördü. Depremin hemen ardından harekete geçen ve yardım faaliyetlerine başlayan ekipler, devletin şefkatli elini depremzedelere uzattı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, depremin Doğanyol ve Pütürge ilçeleri başta olmak üzere kent merkezinde de şiddetli hissedildiğini anımsattı.

Depremde 4'ü Malatya'dan olmak üzere 41 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Baruş, depremin hemen ardından vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin tüm organlarının gerekeni yaptığını ifade etti.

"Konut yapımında çok ciddi ilerlemeler kaydedildi"

Sürecin başından bu yana vatandaşların mağdur olmaması için devletin her türlü imkanı sağladığını aktaran Baruş, şöyle devam etti:

"Barınma konusunda da Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı devreye girerek TOKİ aracılığıyla konut yapımına başlandı. O günden bu yana Malatya'da konut yapımında çok ciddi ilerlemeler kaydedildi. Depremzedelerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere konutlar inşa edildi ve vatandaşlarımız şu an evlerine yerleşti, sıcak yuvalarında kışı geçiriyor."

Baruş, tamamlanan konutların hak sahipliği işlemlerinin ise tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Battalgazi'de 2 bin 81, Doğanyol'da 424, Kale'de 439, Pütürge'de 519, Yeşilyurt ilçesinde ise 625 çok katlı konut yapımına başlandığını ve bunlardan önemli kısmının tamamlandığını anlatan Baruş, kırsalda ise 1214 köy konutundan 690'ının bitirildiğini, 449'unun ise yapımının sürdüğünü ve bunların kısa sürede teslim edileceğini söyledi.

"Sıcak yuva temin etmek için herkes seferber oldu"

Vali Baruş, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Malatya'da 3 bin 434 konutun yapımı tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edildi. Şu anda devam eden 1793 konut var, bunların 1344'ü çok katlı, 449'u köy konutu. İnşallah onları da kısa zamanda bitireceğiz. İlçe merkezlerinde depremzede olup da konut talep eden tüm vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Hatta kırsal mahalleden yerinde konut istemeyip de ilçe merkezinde isteyenlerin talebini de karşıladık. Dolayısıyla Malatya, 24 Ocak depreminden sonra büyük mesafe aldı, iyileştirmeler yaptı ve devletimizin sağladığı olanaklar çerçevesinde vatandaşlarımızı sıcak yuva sahibi yaptı.

Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İçişleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlarımıza, TOKİ ve AFAD yetkililerine, depremden bugüne birlik halinde hareket eden milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, bürokratlara ve memurlara teşekkür ediyorum. Burada büyük bir emek var, vatandaşlarımıza sıcak yuva temin etmek için herkes seferber oldu."

Malatya'da devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları da olduğunu belirten Baruş, "Dolayısıyla talep eden vatandaşlarımızın ev sahibi olamaması kesinlikle söz konusu değil. Depremin yaraları çok büyük oranda sarıldı. Köy konutlarında yaşanan zorluklardan dolayı gecikmeleri de kısa sürede telafi edeceğiz. Şu anda bina aşamasında çok sayıda konut var. Bunlar da bittikten sonra Malatya artık depremi barınma açısından atlatmış olacak." dedi.

"Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun"

Merkez Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi'ndeki deprem konutunda yaşamını sürdüren Ferhat Dikme ise evlerden son derece memnun olduklarını söyledi.

Dikme, depremde zor bir süreci atlattıklarını dile getirerek, "Zor günler geçirdik, evler yıkıldı, bazı vatandaşlar evsiz kaldı. Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Devletimiz evleri yaparak teslim etti. Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin." dedi.

Depremzede Elif Kaya ise depremde evinin zarar gördüğünü anlatarak, "Bir süre kiraya geçtik, 3 aydır da burada yaşıyoruz. Memnunuz, razıyız, evimiz güzel. Allah yetkililere hayırlı ömürler versin. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

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Hisarcık, Malatya, konut, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da depremzedelerin yaraları sarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da depremzedelerin yaraları sarıldı - Son Dakika
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