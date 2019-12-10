Son Dakika Haberleri: Malatya'da dernekte kumar oynayan 63 kişiye 20 bin 160 lira ceza kesildi
Son Dakika Güncel Malatya'da dernekte kumar oynayan 63 kişiye 20 bin 160 lira ceza kesildi - Son Dakika

Malatya'da dernekte kumar oynayan 63 kişiye 20 bin 160 lira ceza kesildi

6 saat önce

Malatya'da bir dernekte kumar oynayan 63 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Malatya'da dernekte kumar oynayan 63 kişiye 20 bin 160 lira ceza kesildi, System.String[]

Malatya'da bir dernekte kumar oynayan 63 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bir derneğe operasyon düzenledi. Tombala oynarken yakalanan 63 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 20 bin 160 lira para cezası verildi.


Dernekte bulunan tombala makinesi ve çok sayıda kart ile pula el konuldu.


Dernek yetkilisi İ.B. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve mühür bozma suçlarından" adli işlem başlatılırken, dernek çalışanı olduğu tespit edilen iki kişinin SGK giriş kayıtlarının ve kimlik bildirimlerinin olmadığı tespit edilerek, ilgili kuruma gönderilmek üzere tutanak düzenlendi.

Ahlak Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı
Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 17:59:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da dernekte kumar oynayan 63 kişiye 20 bin 160 lira ceza kesildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]