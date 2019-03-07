Son Dakika Haberleri: Malatya'da Deterjan Kutularına Gizlenmiş 39 Kilo 464 Gram Eroin Ele Geçirildi

Malatya'da Deterjan Kutularına Gizlenmiş 39 Kilo 464 Gram Eroin Ele Geçirildi

56 dakika önce

Malatya'da düzenlenen operasyonda, bir araçta deterjan kutularına gizlenmiş 39 kilo 464 gram eroin ele geçirildi.

Malatya'da Deterjan Kutularına Gizlenmiş 39 Kilo 464 Gram Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
Malatya'da düzenlenen operasyonda, bir araçta deterjan kutularına gizlenmiş 39 kilo 464 gram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbari çalışmalar sonucunda, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı belirlendi.

Plakası belirlenen ve Darende ilçesinde oluşturulan kontrol noktasında durdurulan araçta, narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramalarda, deterjan kutuları içine zulalanmış 39 kilo 464 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen araç sürücüsü E.P, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:54 Kaynak: AA

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