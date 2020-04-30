Malatya'da devrilen hafif ticari araç sürücüsü yaralandı - Son Dakika

eye kaldırıldı. Tedavisi süren sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Ankara yönüne ilerleyen Yusuf Çelik (28) yönetimindeki 44 BY 897 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkıp, refüje çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü Çelik, itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak ambulansla hastan

Malatya 'da devrilen hafif ticari araç sürücüsü yaralandı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı

Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt

Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi

Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim

20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak

Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi