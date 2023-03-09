Malatya'da devrilen kamyondaki 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Malatya'da devrilen kamyondaki 7 kişi hayatını kaybetti

09.03.2023 21:58
Malatya'da devrilen kamyondaki 7 kişi hayatını kaybetti

Malatya'nın Darende ilçesinde, kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Fikret Zaif (37) yönetimindeki 44 ADN 977 plakalı kamyon, Yukarı Ulupınar mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kazada, kamyon sürücüsü ile araçtaki Mustafa Öksüz (50), Osman Pirinç (35), Bayram Gür (36), Emir Zaif (11), Osman Ünsal (53), İbrahim Özbeg (27) hayatını kaybetti.

Malatya Valisi Hulusi Şahin de olay yerinde inceleme yaptı.

Şoförün kayınbiraderi Selim Öcal, "(Fikret Zaif) Nakliyecilik yapıyordu. Kayısı yüklemiş. Yanında ufak oğlu vardı, 5 tane de işçisi vardı. Aniden bizi aradılar buraya geldik. Depremde Çelikhan'da 23 yakınımız hayatını kaybetti." dedi.

Kaynak: AA
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Darende, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da devrilen kamyondaki 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da devrilen kamyondaki 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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