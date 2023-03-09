Şoförün kayınbiraderi Selim Öcal, "(Fikret Zaif) Nakliyecilik yapıyordu. Kayısı yüklemiş. Yanında ufak oğlu vardı, 5 tane de işçisi vardı. Aniden bizi aradılar buraya geldik. Depremde Çelikhan'da 23 yakınımız hayatını kaybetti." dedi.

Kaynak: AA

Darende, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da devrilen kamyondaki 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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