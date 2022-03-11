Malatya'da devrilen minibüsteki 13 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da devrilen minibüsteki 13 kişi yaralandı

11.03.2022 15:45
Malatya'da devrilen minibüsteki 13 kişi yaralandı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde devrilen minibüsteki 13 kişi yaralandı.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde devrilen minibüsteki 13 kişi yaralandı.

Arapgir- Kaban kara yolunda H.G (38) idaresindeki 23 ABF 026 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Kazada, sürücüyle minibüste bulunan 12 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Arapgir Devlet ile Malatya Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Minibüs, Arapgir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da devrilen minibüsteki 13 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da devrilen minibüsteki 13 kişi yaralandı - Son Dakika
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