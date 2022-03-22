Malatya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

22.03.2022 18:02
Malatya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Malatya'da otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

M.T. idaresindeki 44 ADJ 870 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Buhara Caddesi'nde, refüje çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile aynı araçtaki G.D. ve S.A. yaralandı.

Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma bir süre kapanan Malatya- Elazığ kara yolunun bir bölümü, aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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Otomobil, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Malatya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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