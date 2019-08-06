Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
2 saat önce
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:50 Kaynak: AA
'nın Doğanşehir
ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Sezer Şahin
(30) idaresindeki 44 HD 918 plaklı otomobil, Malatya-Doğanşehir kara yolu Kelhalil Mahallesi mevkisinde devrildi. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, otomobilde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye
ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücünün cesedi, Adli Tıp Kurumu
Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
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