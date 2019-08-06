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Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

2 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sezer Şahin (30) idaresindeki 44 HD 918 plaklı otomobil, Malatya-Doğanşehir kara yolu Kelhalil Mahallesi mevkisinde devrildi. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobilde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücünün cesedi, Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Sezer Şahin, Doğanşehir, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:50 Kaynak: AA
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