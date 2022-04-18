Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

18.04.2022 21:36
Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

A.E idaresindeki 44 AP 088 plakalı otomobil, Malatya- Adıyaman kara yolu Gündüzbey Mahallesi Dabakhane mevkisinde şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

YORUMLAR
500

Yeşilyurt, Gündüzbey, Adıyaman, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
21:38 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 4 bin 542 yeni vaka tespit edildi
21:35 Cristiano Ronaldo oğlunu kaybetti!
21:00 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Millwall'a 2-1 kaybetti!
20:56 Putin ve Zelenski'yle görüşmeye devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki lideri Türkiye'de buluşturma çabamız sürüyor
20:47 Kadıköy'de inşaat sahasında istinat duvarının çökmesiyle göçük oluştu
20:40 Aşırı hız sebebiyle kontrolden çıkan motosikletteki 14 ve 8 yaşındaki iki kardeş yaşamını yitirdi
20:38 Kılıçdaroğlu'ndan Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: Ayağına taş değmesin
20:28 "Ses ver Kılıçdaroğlu" diyen Bakan Soylu CHP liderine 5 soru yöneltti
20:26 İBB sözcüsü Murat Ongun Ulaştırma Bakanlığı'na tepki gösterdi: Ele verir talkını kendi yutar salkımı
19:50 Galatasaray'da Torrent'e gösterilen tepkinin haddi hesabı yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 21:52:56. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement