Malatya'da devrilen tarım aracındaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da devrilen tarım aracındaki 3 kişi yaralandı

04.07.2022 18:35
Malatya'da devrilen tarım aracındaki 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Rüstem Karakaş'ın (48) kullandığı araç D-300 kara yolu Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Safiye Karakaş (37) ve Emine Polat (12) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Karakaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Tragger, Darende, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da devrilen tarım aracındaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Malatya'da devrilen tarım aracındaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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