Malatya'da devrilen tarım aracındaki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da devrilen tarım aracındaki 6 kişi yaralandı

22.07.2022 13:20
Malatya'da devrilen tarım aracındaki 6 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı.

Söğüt Mahallesi'nde Kemal Can (69) idaresindeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücünün yanı sıra 5 kişi, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Alaattin Tanışık, daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

YORUMLAR
500
Motosikletin çarptığı çocuk ağır yaralandı Motosikletin çarptığı çocuk ağır yaralandı Kayısı hırsızları jandarmadan kaçamadı Kayısı hırsızları jandarmadan kaçamadı
Kaynak: AA

Doğanşehir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da devrilen tarım aracındaki 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:39 Yeğenini taciz ettiği öne sürülen Ricky Martin yargılandığı davayı kazandı
12:30 Selen Görgüzel yüzüne 'sünnet derisinden' bakım yaptırdığını söyledi
12:22 Sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler! Meraklı gözlere aldırış etmediler
12:15 Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyisi açıklandı? Oxford Üniversitesi Maradona'yı ilk 3'e bile almadı
12:01 Diyarbakır Barosu'nun Zaho'daki saldırıdan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorumlu tutan paylaşımları nedeniyle inceleme başlatıldı
11:56 Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde zirve değişmedi! İşte Türkiye'nin durumu...
11:56 Çakal lakaplı rapçi kaldığı otelin önünde silahlı saldırıya uğradı
11:47 Avrupa Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz artışına gitmesi doları etkiledi
11:42 Üniversite tercih maratonu başladı! Bu iki bölümü seçenlere yıllık 36 bin lira para verilecek
11:28 Galatasaray ve Beşiktaş Juan Mata için karşı karşıya geldi! İspanyol oyuncunun kararı merakla bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 13:20:53. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da devrilen tarım aracındaki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement