Malatya'da devrilen traktörün altında kalan ehliyetsiz sürücüsü öldü - Son Dakika

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde devrilen traktörün altında kalan ehliyetsiz sürücü hayatını kaybetti.
Erkan Sekmen'in (17) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör ilçeye bağlı Karaçayır Mahallesi'nde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, traktörün altında kalan Sekmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Sekmen'in cesedi otopsi yapılmak üzere Hekimhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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