Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
6 saat önce
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Kulaksız yönetimindeki 44 FA 670 plakalı traktör Erkenek Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada traktörün altında kalarak yaralanan Kulaksız, 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:20 Kaynak: AA
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