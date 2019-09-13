Malatya'da dila biberinin ilk deneme üretimi başarılı oldu

Malatya'da don olayları nedeniyle kayısı üretiminin verimli olmadığı bölgelerde alternatif ürün olarak ilk üretim denemesi yapılan dila kırmızı biberinden istenen sonuç alındı.

Malatya'da don olayları nedeniyle kayısı rekoltesinin düşük olduğu bölgelerde alternatif ürün olarak dila kırmızı biber üretimine geçildi. Dila biberinin ilk üretiminin başarılı olduğu ve iyi verim alındığı belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün düzenlediği tarla günleri kapsamında "Dila Kırmızı Biber Yetiştiriciliği Hasat Programı"na katılan Malatya Valisi Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, alternatif ürün arayışı kapsamında Battalgazi ve Doğanşehir ilçelerinde toplam 2 dönümlük alana dila biberi ekildiğini söyledi.

Deneme üretiminin başarılı olduğunu anlatan Baruş, "Bu biber gerek kurutularak, gerekse de pul biber olarak vatandaşların tüketimine sunuluyor. Kentte acı biber tüketimi yemek kültüründen dolayı yüksek. Yaş, kuru ve pul biber tüketiminde önemli bir potansiyel mevcut. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda kentteki biber üretimini arttırmak istiyoruz. Çiftçiye önemli bir gelir kaynağı olacak bir ürün. Bu yılki deneme üretimimiz başarılı oldu." ifadesini kullandı.

Üretilen biberlerin, Kayısı Araştırma Enstitüsünün ilçe kampüsündeki kurutma tesislerinde kurutularak, pul bibere dönüştürüldüğünü belirten Baruş, "Üreticiler bundan sonra biberin ticaretini yapan özel firmalarla karşılıklı sözleşme yaparak bu üretimi yapabilecek." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit ise yerli ve milli dila biber çeşidinin hasat gününü gerçekleştirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Biz kayısının olmadığı don alanları dediğimiz bölgelerde endüstriyel bitkilerin yetiştirilmesi için denemeler yapıyoruz. Burada dila biberi ekimini yaptık. Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden 5 bin biber fidesini tanesi 50 kuruştan alarak, çiftçiye ücretsiz verdik. Kentte kayısıdan verimin sağlanmadığı ve sulu tarımın yapıldığı alanlarda bu tür endüstriyel bitkileri yaygınlaştırmayı düşünüyoruz."

Konuşmaların ardından Vali Aydın Baruş, Battalgazi İlçe Belediye Başkanı Osman Güder, İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan ve Malatya Ticaret Borsası Müdürü Ramazan Özcan ile üreticiler, dila biberinin hasadına katıldı.

Vali Baruş ve beraberindekiler daha sonra Kayısı Araştırma Enstitüsünün ilçedeki kampüsüne giderek, dila biberinin kurutma işlemlerini yerinde gördü. Burada pul biberleri inceleyen özel bir firmanın sahibi, pul biberin kilogramını üreticiden 25 liraya satın alma sözü verdi.