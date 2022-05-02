Malatya'da direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

02.05.2022 19:08
Malatya'da direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Malatya'nın Kale ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

M.İ. yönetimindeki 23 EF 149 plakalı otomobil, Malatya- Elazığ kara yolu Bent Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan N.İ, S.İ, ve İ.İ. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

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Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Malatya'da direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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