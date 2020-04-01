Malatya'da dışarı çıkamayanlara otobüsle müzik dinletisi - Son Dakika

MALATYA'nın merkez ilçesi Battalgazi'de belediye personeli, üstü açık tur otobüsüyle sokakları dolaşarak, koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayanlara müzik dinletisi sunuyor. Salgın riski nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar ise evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak söylenen şarkılara eşlik ederek, moral buldu.

Çin'de ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü'nce pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüse karşı önlemler gün geçtikçe artırılıyor. Türkiye'de de ölümlere yol açan salgının yayılmaması için ülke genelinde önlemler alındı. Türkiye'de de etkisini artıran koronavirüsten dolayı evlerinden dışarıya çıkamayan ve Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden de etkilenen Malatya'daki vatandaşlara moral vermek amacıyla Battalgazi Belediyesi personeli üstü açık tur otobüsüne binip sokaklarda gezerek hem çalıp, hem söylüyor. Sokaklara, maske, eldiven ve tulum giyerek çıkan, Malatya ve Doğu Anadolu bölgesi yöresine ait türküleri söyleyen müzik ekibi 'evde kal, sağlıkta kal' diyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Dışarıda gezen 65 yaş ve üzeri vatandaşları gören personel, evlerine gitmeleri konusunda da uyarılarda bulundu. Sokaklarda renkli görüntülerin oluştuğu müzik dinletisinde, vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak söylenen şarkılara eşlik etti. Mahalle aralarında müzik yapan ve şarkılar söyleyen belediye personeli, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.