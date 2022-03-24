MALATYA'DA DOĞAL GAZ SIZINTISI KORKUTTU - Son Dakika

MALATYA'da altyapı çalışması sırasında iş makinasının kazı esnasında doğalgaz borusuna çarpması sonucu gaz sızıntı meydana geldi. Sızıntının çıktığını görenler korku dolu anlar yaşadı.

Olay, sabah saatlerinde Yeni Hamam Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir iş makinasın yapılan altyapı çalışması sırasında gömülü olan doğalgaz borusunu kırdı. Bağlantı borularının kopasıyla gaz sızıntısı başladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, doğalgaz ve polis ekiplerine çağrıldı. Doğalgaz teknik ekipleri kısa sürede müdahale ettiği sızıntıyı önlemek için ana vanayı kapattı. Çevrede korku yaşanan olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis tarafından kapanan yaya yolunu tekrar açıldı.