Malatya'da doğalgaz borusu patladı - Son Dakika
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Malatya'da doğalgaz borusu patladı

24.03.2022 11:45
Malatya'da doğalgaz borusu patladı

Malatya'da altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı.

Malatya'da altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Büyük paniğe neden olan patlama anı ise kameralara yansıdı.

Olay, 09.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belediye ekiplerinin Aras Sokak içerisinde yaptığı altyapı çalışması sırasında kepçenin çarpması sonucu doğalgaz boru hattında kaçak meydana geldi. Borunun şiddetli bir şekilde gaz püskürdüğünü gören çevredekiler büyük panik yaşarken, o anlar ise kameralar tarafından görüntülendi.

Polis ekipleri tarafından olayın yaşandığı sokağın boşaltılarak çevre güvenliğinin sağlandığı olayda, daha sonra doğalgaz akışı kesilerek borunun onarımı için çalışma başlatıldı. Bölge esnafın büyük panik yaşadığı olay sorası polis ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MALATYA

Malatya'da doğalgaz borusu patladı
Malatya'da doğalgaz borusu patladı
Malatya'da doğalgaz borusu patladı
Malatya'da doğalgaz borusu patladı
Malatya'da doğalgaz borusu patladı
Malatya'da doğalgaz borusu patladı
Malatya'da doğalgaz borusu patladı
Malatya'da doğalgaz borusu patladı
Malatya'da doğalgaz borusu patladı

YORUMLAR
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DOĞAL GAZI KESİLEN SİTEDE GERGİNLİK; POLİS MÜDAHALE ETTİ DOĞAL GAZI KESİLEN SİTEDE GERGİNLİK; POLİS MÜDAHALE ETTİ 3 bin konutlu sitede 'kaçtı' denilen yönetici site yönetimine gitti tartışma çıktı 3 bin konutlu sitede 'kaçtı' denilen yönetici site yönetimine gitti tartışma çıktı

Doğalgaz, Patlama, Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da doğalgaz borusu patladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da doğalgaz borusu patladı - Son Dakika
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