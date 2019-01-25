Malatya'da 'Doğu Türkistan'a Destek' Yürüyüşü

Malatya İYİ Parti Gençlik Kolları tarafından 'Doğu Türkistan'a destek' yürüyüşü düzenlendi.

Malatya İYİ Parti Gençlik Kolları tarafından 'Doğu Türkistan'a destek' yürüyüşü düzenlendi.



Kent merkezindeki Emekliler Parkı önünde toplanan gurup burada basın açıklaması yaptıktan sonra Kernek Meydanına kadar yürüdü. Ellerinde Türk ve Doğu Türkistan bayrakları bulunan grup üyeleri, sık sık tekbir getirerek Doğu Türkistan'daki zulmü protesto etti.



İYİ Parti Malatya İl Başkano Gökmen Kanan Özdal'ında katıldığı yürüyüş sonrası Kernek Meydanında konuşan Gençlik Kolları Başkanı Cihan Mert Çakır, "Çin'in baskıcı ve insanlık onuruna sığmayan yaptırımlarını kınamak ve Malatya nezdinde Türk kamuoyuna duyurmak adına yürüyüş düzenledik" dedi.



Doğu Türkistan'da hayatını kaybeden Müslümanlar için dua eden gurup daha sonra dağıldı. - MALATYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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