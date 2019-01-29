Malatya'da Dolandırıcılık Operasyonu
59 dakika önce
Malatya'da bir firmanın ismini kullanarak esnafları dolandırdığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.
Malatya
'da bir firmanın ismini kullanarak esnafları dolandırdığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro ekipleri, Ankara
'da faaliyet gösteren bir firmanın ismini kullanarak kentteki esnafların dolandırılması sonrası çalışma başlattı.
Yaklaşık 200 bin liralık sahte çek kullanarak esnaflardan toplanan çeşitli malzemeleri, birden çok nakliyeciyle farklı illere gönderdiği tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğeriyse adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:09 Kaynak: AA
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