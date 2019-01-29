Son Dakika Haberleri: Malatya'da Dolandırıcılık Operasyonu

Malatya'da Dolandırıcılık Operasyonu

59 dakika önce

Malatya'da bir firmanın ismini kullanarak esnafları dolandırdığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Malatya'da Dolandırıcılık Operasyonu, System.String[]
Malatya'da bir firmanın ismini kullanarak esnafları dolandırdığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro ekipleri, Ankara'da faaliyet gösteren bir firmanın ismini kullanarak kentteki esnafların dolandırılması sonrası çalışma başlattı.

Yaklaşık 200 bin liralık sahte çek kullanarak esnaflardan toplanan çeşitli malzemeleri, birden çok nakliyeciyle farklı illere gönderdiği tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğeriyse adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:09 Kaynak: AA

Ankara, Malatya, Güncel
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