Malatya'da dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika

Malatya Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin, telefonla dolandırıcılık olayını önlediği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir şüpheli, kendisini polis olarak tanıtarak telefonla aradığı D.Y'den tüm parasını belirlediği bir noktaya bırakmasını istedi.

D.Y'nin yakınlarının olayı polis ekiplerine bildirmesi üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma neticesinde mağdurun telefonu iletişime kapatıldı ve dolandırıcılık olayı engellendi.

Ekipler, şüphelilere parayı teslim etmeden mağdur D.Y'i bularak parayı koruma altına aldı.

Şüpheli ya da şüphelilerin arandığı öğrenildi.