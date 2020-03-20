Malatya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da, dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şubesi Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şubesi ekipleri, internet sitesi üzerinden dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmayla ilgili 5 ayrı olaya karışan, Adıyaman ve Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan ve hakkında dolandırıcılık suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G'nin kentte olduğunu belirledi.

Ekiplerce yapılan araştırma sonucu H.G ile ona yardım ettiği belirlenen şüpheli, operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.