Malatya'da dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Malatya'da kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 7 Eylül'de meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili çalışma başlattı.
Müşteki şahsı telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp 4 altın bilezik, 8 çeyrek altın, 1 altın bileklik ve 1 gram altını çalanların kimlikleri 10 farklı noktada bulunan 40 saatlik kamera görüntüsü ve plaka tanıma sistemi kayıtları incelemesi sonucunda belirlendi.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yakalanan 3 şüpheli adli mercilere sevk edildi.
Zanlılardan biri tutuklanırken, diğer ikisi ise serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 17:39 - Kaynak: AA
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