Malatya'da dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Malatya'da kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 7 Eylül'de meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Müşteki şahsı telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp 4 altın bilezik, 8 çeyrek altın, 1 altın bileklik ve 1 gram altını çalanların kimlikleri 10 farklı noktada bulunan 40 saatlik kamera görüntüsü ve plaka tanıma sistemi kayıtları incelemesi sonucunda belirlendi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yakalanan 3 şüpheli adli mercilere sevk edildi.

Zanlılardan biri tutuklanırken, diğer ikisi ise serbest bırakıldı.