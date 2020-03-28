Malatya'da dolu etkili oldu - Son Dakika

Malatya'da dolu etkili oldu
6 saat önce
Malatya'da kent merkezinde dolu yağışı etkili oldu.
Malatya'da kent merkezinde dolu yağışı etkili oldu.
Öğleden sonra aralıklarla devam eden yağmur, yerini doluya bıraktı. Yağış nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
Kentte aralıklarla devam eden yağış nedeniyle trafik de olumsuz etkilendi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 04:12 Kaynak: AA
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