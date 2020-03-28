Malatya'da dolu yağdı - Son Dakika

Malatya'da dolu yağdı
6 saat önce
MALATYA'da, öğle saatlerinde aniden dolu yağdı.
MALATYA'da, öğle saatlerinde aniden dolu yağdı.
Kette etkili olan sağanak öğle saatlerinde yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Dışarıda olanlar, kapalı yerlere sığındı. Yerlerin beyaza büründüğü kentte, trafik akışı aksadı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 04:43 Kaynak: DHA
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