Malatya'da dolu yağdı - Son Dakika

Malatya'da dolu yağdı
6 saat önce
Malatya'da dolu yağdıMalatya'da, öğle saatlerinde aniden dolu yağdı.
Malatya'da dolu yağdı
Malatya'da, öğle saatlerinde aniden dolu yağdı.
Kentte etkili olan sağanak öğle saatlerinde yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Dışarıda olanlar, kapalı yerlere sığındı. Yerlerin beyaza büründüğü kentte, trafik akışı aksadı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 05:07 Kaynak: DHA
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