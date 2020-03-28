Malatya'da dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika

Malatya'da kent merkezinde etkili olan doğu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



Malatya'da kent merkezinde sağanak yağış olarak başlayan yağış yerini kısa süre sonra dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 10 dakika yağan dolu yağışı ile birlikte her yer beyaza bürünürken, yollarda sular ile kaplandı.



Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara girerken, sürücüler de bir süre zor anlar yaşadı. - MALATYA