Malatya'da dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika

Malatya'da dolu yağışı etkili oldu
6 saat önce
Malatya'da kent merkezinde etkili olan doğu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Malatya'da kent merkezinde etkili olan doğu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Malatya'da kent merkezinde sağanak yağış olarak başlayan yağış yerini kısa süre sonra dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 10 dakika yağan dolu yağışı ile birlikte her yer beyaza bürünürken, yollarda sular ile kaplandı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara girerken, sürücüler de bir süre zor anlar yaşadı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 04:53 Kaynak: İHA
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