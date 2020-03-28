Son Dakika › Genel › Malatya'da dolu yağışı etkili oldu, yollar beyaza büründü - Son Dakika
Malatya'da dolu yağışı etkili oldu, yollar beyaza büründü
6 saat önce
Malatya'da dolu yağışı etkili oldu, yollar beyaza büründü Malatya'da kent merkezinde etkili olan doğu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Malatya'da dolu yağışı etkili oldu, yollar beyaza büründü
MALATYA - Malatya'da kent merkezinde etkili olan doğu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Malatya'da kent merkezinde sağanak yağış olarak başlayan yağış yerini kısa süre sonra dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 10 dakika yağan dolu yağışı ile birlikte her yer beyaza bürünürken, yollarda sular ile kaplandı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara girerken, sürücüler de bir süre zor anlar yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 05:08 Kaynak: İHA
Son Dakika Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü