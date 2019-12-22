Malatya'da döner bıçaklı muştalı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da döner bıçaklı muştalı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Malatya'da döner bıçaklı muştalı kavga: 2 yaralı

6 saat önce

Malatya'da iki kişi arasında yaşanan döner bıçaklı, muştalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da döner bıçaklı muştalı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Malatya'da iki kişi arasında yaşanan döner bıçaklı, muştalı kavgada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre; Kışla Caddesi üzerinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı, B.Y. (32) ile B.K. (23) arasında kavga çıktı.


Kavga da B.K. tarafından muşta ile yaralanan B.Y. çevrede bulunan bir lokantada aldığı döner bıçağı ile olay yerine dönerek B.K.'yı yaraladı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yarlılardan B.Y. Turgut Özal Tıp Fakültesine diğer yaralı B.K. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kışla Caddesi, Malatya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:09 Kaynak: İHA
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