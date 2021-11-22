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Malatya'da Down Sendromlular Kafeteryası 3 Aralık'ta hizmete giriyor - Son Dakika

Malatya'da Down Sendromlular Kafeteryası 3 Aralık'ta hizmete giriyor

22.11.2021 13:42
Malatya'da Down Sendromlular Kafeteryası 3 Aralık'ta hizmete giriyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında İŞKUR İl Müdürlüğü ile ortaklaşa hayata geçirilecek olan Down Sendromlu bireylerin çalışacağı 'Gülen Yüzler Kafe'nin protokolü imzalandı.

3 Aralık 2020 Engelliler Günü gelen talep üzerine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın açılması için talimat verdiği Down Sendromlular kafeteryası hayata geçiyor. Toplumda farkındalığın oluşması ve engelli bireylerin sosyal hayata adapte olabilmeleri için gerçekleştirilen proje kapsamında Down Sendromlular kafeteryası 3 Aralık Dünya Engelliler Günü faaliyete başlayacak.

Yapılan protokol çerçevesinde sanat sokağında açılacak olan ve 8 engelli bireyin çalışacağı 'Gülen Yüzler Kafe'nin protokolü Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman tarafından imzalandı.

Down Sendromlular için yapılan sosyal sorumluluk projesinin detayları hakkında bilgiler veren Hibeler Şube Müdürü Bayram Uzun, "3 Aralık 2020 tarihinde Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Kent Konseyi tarafından organize edilen bir programda Down Sendromlu aileler çocuklarının zaman geçirebilecekleri, sosyal hayatın içerisinde olabilecekleri bir kafe talebinde bulunmuşlardı. Sayın Başkanımız bu talebi olumlu karşılamaları sonucunda İŞKUR İl Müdürlüğümüz ile birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz proje doğrultusunda korumalı işyeri programı statüsünde BELSOS AŞ. Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve MADEM işbirliğiyle projemizi gerçekleştirdik. Proje kapsamında toplamda 11 personel istihdam edilecek. Bu istihdamlardan 8'i Down Sendromlu kardeşlerimiz olacak. Bu sayede Down Sendromlu çocuklara çalışma olanağı sağlanacak, sosyal hayata katılımları sağlanacak. Bu projede bizlere destek olan İŞKUR İl Müdürüne ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Projenin paydaşlarından olan BELSOS Genel Müdürü Zerrin Palancı ise, "3 Aralık 2021 Engelliler Gününde açılacak olan kafemizde Down Sendromlu kardeşlerimizi istihdam edeceğiz. Hem bu çocuklarımızın topluma kazandırılması hem de sosyal yaşantılarında bir arada olmak adına sosyal yönlü bir kafe olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleri ve İŞKUR ile birlikte yürütmüş olduğumuz bir proje. Bu projede desteği olanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Projenin ortaklarından İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman'da, "Bu projede emeği geçen ve özellikle engellilere karşı olan muhabbeti, sevgisi Malatya tarafından bilinen başkanımızın bu girişimi İŞKUR İl Müdürlüğümüz tarafından sevinçle karşılanmıştır. Korumalı işyeri kapsamında özellikle Down Sendromlu kardeşlerimizin daha fazla katılımıyla sağlanacak olan engelsiz kafeterya projesinde bizlere müracaat edildiğinde İstanbul ve Ankara gibi illerde vardı ama doğu ve güneydoğuda bu projeleri görmemekteydik. Bu bizlere güzel bir örnek oldu. Malatya açısından, İŞKUR açısından, Büyükşehir Belediyemiz açısından güzel oldu. İŞKUR olarak bir yıl boyunca kafeteryada çalışanların maaşları asgari ücret düzeyinde ödenecek. İnşallah bu proje örnek olur. Başta Sayın Başkanımıza ve emeği geçenlere şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum. Bu tür projelerin devamının geleceğini ümit ediyorum" açıklamasında bulundu.

Proje kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde kafeteryanın açılacağını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Gerek proje birimimiz, gerek BELSOS şirketimiz ve gerekse İŞKUR İl Müdürlüğümüz güzel bir birliktelik ve paydaş olma örneği sergilediler. Sosyal projeler kapsamında Malatya'daki özellikle engelli vatandaşlarımızın istihdam edilmesi ve meslek edindirilmesi noktasında ayrıca sosyal bir projenin hayata geçirilmesi noktasında büyük gayretler gösterdiler.Engelli vatandaşlarımız toplumumuzun bir gerçeğidir. Yasal metinler içerisinde engelli vatandaşlarımızın istihdamıyla ilgili istihdam zorunluluğu bulunmaktadır. Bununla ilgili şirketlerimizde ve birimlerimizde bu istihdamları gerçekleştirdik. Engelli vatandaşlarımız için bir kafenin olması noktasında özellikle 2020 yılı Aralık ayı içerisinde engelli kardeşlerimizin bizlere olan talebini İŞKUR İl Müdürlüğümüzle birlikte ortaklaşa yaptığımız proje kapsamı içerisinde değerlendirilmesini arzuladık.

Proje birimimiz ve İŞKUR Müdürlüğümüzle birlikte ortaklaşa bir çalışma yapıldı. Yapılan proje Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza gönderildi ve onaylandı. Batı illerinin bazılarında yaptığımız projemize benzer istihdam amaçlı ve meslek edindirme amaçlı projeler oluşturulmuştu ama Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu'da buna benzer bir proje hayata geçirilmemişti. Bu anlamda yapmış olduğumuz iş birliği ve protokol çerçevesinde 3 Aralık Engelliler Gününde sanat sokağında Down Sendromlu engelli kardeşlerimize ait bir kafeterya açılacak. Bu kafeteryada yine engelli 8 kardeşimiz istihdam edilecek. Bu kardeşlerimizin istihdam maliyetleri İŞKUR Müdürlüğümüz tarafından karşılanacak. Ayrıca kafeteryanın demirbaşlarının temini konusunda da İŞKUR Müdürlüğümüzün sorumlu olduğunu da ifade etmek istiyorum. Bu çalışmaları yapan ilgili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmaların engelli kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Malatya'nın gülen yüzleri olarak belirttiğimiz ve gülen yüzler kafesi olarak adlandırdığımız bu kafede bütün Malatyalı hemşerilerimizi ve engelli hemşerilerimizi çay ve kahve içmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Malatya'da Down Sendromlular Kafeteryası 3 Aralık'ta hizmete giriyor

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Malatya'da Down Sendromlular Kafeteryası 3 Aralık'ta hizmete giriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da Down Sendromlular Kafeteryası 3 Aralık'ta hizmete giriyor - Son Dakika
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