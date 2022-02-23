Malatya'da dron ile sürücülere sıkı takip - Son Dakika
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Malatya'da dron ile sürücülere sıkı takip

23.02.2022 17:30
Malatya'da dron ile sürücülere sıkı takip

Malatya'da Jandarma Trafik Timleri, dron ile gerçekleştirdikleri denetimlerde emniyet kemeri ve araç sürerken cep telefonu kullanımına yönelik uygulama yapıldı.

Malatya'da Jandarma Trafik Timleri, dron ile gerçekleştirdikleri denetimlerde emniyet kemeri ve araç sürerken cep telefonu kullanımına yönelik uygulama yapıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından gerçekleştirilen denetimler ile kaza oranlarının azaltılması hedefleniyor. Bu kapsam da jandarma sorumluluk bölgelerinde Dron yardımı ile havadan gerçekleştirilen denetimler de sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığı ve araç kullanırken cep telefonu kullanıp kullanmadıkları kontrol ediliyor.

Kurallara uymayan sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimler esnasında, bilgilendirici broşürler de dağıtılıyor.

İl Jandarma Komutanlığından da denetime ilişkin yapılan açıklamada ise, şu bilgilere yer verildi:

" Trafik güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunulmak amacıyla, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi'nde Güvenli Sistem Yaklaşımı çerçevesinde, Emniyet kemeri takılmaması sonucu ölümle sonuçlanan kazalar ve seyir halinde cep telefonu kullanımı sonucu oluşabilecek kazaların azaltılması ve "Algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla Hava Araçları ile "Emniyet Kemeri ve Cep Telefonu Kullanımına" yönelik denetimler yapılmıştır. Uygulamalar esnasında trafikle ilgili bilgilendirici broşürler dağıtılmıştır." - MALATYA

Malatya'da dron ile sürücülere sıkı takip
Malatya'da dron ile sürücülere sıkı takip

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Cep Telefonu, Jandarma, Tragger, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da dron ile sürücülere sıkı takip - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da dron ile sürücülere sıkı takip - Son Dakika
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