Malatya'da düğün salonları 1 Temmuz'a hazır - Son Dakika

Malatya'da düğün salonları 1 Temmuz'a hazır

Korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Malatya'da da bir süredir kapalı olan düğün salonları, normalleşme süreci kapsamında 1 Temmuz itibariyle yeniden hizmete açılacak olması nedeniyle gerekli hazırlıkları tamamlayarak hazır hale geldi.

Korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Malatya'da da bir süredir kapalı olan düğün salonları, normalleşme süreci kapsamında 1 Temmuz itibariyle yeniden hizmete açılacak olması nedeniyle gerekli hazırlıkları tamamlayarak hazır hale geldi.

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1 Temmuz itibariyle Malatya genelinde hizmete başlayacak olan düğün salonları için alınacak tedbirler açıklanırken, düğün salonlarında sürelerin kısa tutulması ve mümkün olduğunca açık havada yapılması şartı düğünler yapılmaya başlanılacak. Düğün salonlarının girişlerinde dezenfektan olması, katılacak tüm misafirlerin ateş ölçümü yapılması ve maske kullanması şartı ile 3 gün sonra açılacak düğün salonlarında gelin ve damat harici katılan misafirlerin oynaması ise yasaklandı.


Malatya'da düğün salonu işletmecisi Yunus Bayındır, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle birçok kısıtlamanın yaşandığını belirterek, 1 Temmuz itibariyle Türkiye'de de normalleşme süreci ile birlikte düğün salonları başta olmak üzere bazı tesislerin kontrollü olarak açılacağını söyledi.


Kurallara uyulması şartı ile düğün salonlarının da açılacağını belirten Bayındır, "Gerekli tüm tedbirler alındı. Girişlerde dezenfektanlar yerleştirildi. Masalar sosyal mesafe kurallarına uygun ayarlandı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanacak" dedi.


Düğün salonlarının Mart itibariyle yoğun bir sürece girecekken virüsün çıktığını ve bu nedenle salonların kapandığını belirten Bayındır, "Tüm düğünler ertelenmek zorunda kaldı. Şimdi 1 Temmuz itibariyle ertelenen düğünlerimizi yapacağız. Ancak halen insanlarda bir korku var. Bir de eğlence olmayacak olması nedeniyle de düğünlerimizin yüzde 50'i ertelenmiş durumda. Sadece mevlit yapılacak, oynamasız düğünlerimizi yapacağız. Maske ve sağlık kurallarına uyulduktan sonra düğünler yapabilir" diye konuştu. - MALATYA

Koronavirüs, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:44 Kaynak: İHA

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