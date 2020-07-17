Malatya'da düğüne katılan 19 kişide Covid-19 tespit edildi - Son Dakika

Tüm uyarılara rağmen düğünlerde korona virüse karşı tedbirlere uyulmaması nedeniyle Malatya'da bir düğüne katılan davetlilerden 19'unda Covid-19 testi pozitif çıktı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele sonrasında, maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde 1 Temmuz itibariyle açılan düğün salonlarında yetkililerin uyarıları dinlenmedi. Malatya'da da bir düğüne katılan davetlilerden 19'unda korona virüs tespit edilince, sosyal medya hesabından açıklama yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları uyardı. Baruş, mesajında, "İlimizde bir düğüne katılanlar arasında 19 pozitif vaka tespit edildi. Özellikle düğün ve cenaze gibi toplu bulunulan alanlarda uzun süre kalmamaya dikkat edelim. Maske, mesafe ve temizlik çok önemli" diyerek kurallara rivayet edilmesini istedi.

(İHA)