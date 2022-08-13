Otobüste 6 kilo metamfetamin ile yakalanan yolcu tutuklandı - Son Dakika
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Otobüste 6 kilo metamfetamin ile yakalanan yolcu tutuklandı

13.08.2022 11:29
Otobüste 6 kilo metamfetamin ile yakalanan yolcu tutuklandı

MALATYA'da, durdurulan yolcu otobüste çantasında 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.

MALATYA'da, durdurulan yolcu otobüste çantasında 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı. Ekipler, Mersin'den gelen otobüste yaptıkları aramada bir yolcunun çantasında 12 paket halinde 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan yolcuyu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otobüste 6 kilo metamfetamin ile yakalanan yolcu tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otobüste 6 kilo metamfetamin ile yakalanan yolcu tutuklandı - Son Dakika
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