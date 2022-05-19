Malatya'da duvar çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da eski metruk bir binanın demirlerini sökmeye çalışan hurdacı çöken tavan ve yan duvarın altında kaldı. Hurdacılardan biri yaralanırken, biri ise hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Malatya'da akşam saatlerinde metruk ve eski bir binanın demirlerini sökmeye çalışan hurdacılar, bir anda çöken binanın tavan ve yan duvarının altında kaldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda hurdacılardan biri hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Yaralanan diğer hurdacı ise hastaneye sevk edildi.

Olay yerinde geniş güvenlik tedbiri alınırken, arama ve kurtarma ekipleri ise enkaz altında başka kimsenin bulunmadığını belirledi.