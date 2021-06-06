Malatya'da düzenlenen Levent Vadisi Dağ Bisikleti Kupası yarışları tamamlandı

Yarışmada, elit erkeklerde Süleyman Sefa Temel, elit bayanlarda Semra Yetiş, genç erkeklerde Furkan Akçam, genç bayanlarda Funda Taşkın, yıldız bayanlarda Ekin Ereke, yıldız A kategorisinde Ramazan Yılmaz , yıldız B kategorisinde Nafız Ege Karagöl, master 30'da Ömer Cumhur Boyraz, master 40 kategorisinde ise Ferhat Köse birinci oldu.

ABD'deki Büyük Kanyon'a benzetilen ve 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarının bulunduğu Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışlara, 22 ilden 194 sporcu katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun faaliyet programında yer alan Levent Vadisi Dağ Bisikleti Kupası yarışları Malatya 'da yapıldı.

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