Türkiye Bisiklet Federasyonunun faaliyet programında yer alan Levent Vadisi Dağ Bisikleti Kupası yarışları Malatya'da yapıldı.
ABD'deki Büyük Kanyon'a benzetilen ve 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarının bulunduğu Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışlara, 22 ilden 194 sporcu katıldı.
Yarışmada, elit erkeklerde Süleyman Sefa Temel, elit bayanlarda Semra Yetiş, genç erkeklerde Furkan Akçam, genç bayanlarda Funda Taşkın, yıldız bayanlarda Ekin Ereke, yıldız A kategorisinde Ramazan Yılmaz, yıldız B kategorisinde Nafız Ege Karagöl, master 30'da Ömer Cumhur Boyraz, master 40 kategorisinde ise Ferhat Köse birinci oldu.
Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Malatya'da düzenlenen Levent Vadisi Dağ Bisikleti Kupası yarışları tamamlandı - Son Dakika Spor