Malatya'da düzenlenen operasyonda bin 200 litre kaçak rakı ele geçirildi

MALATYA - Malatya'da kaçak rakı imalatına yönelik gerçekleştirilen operasyonda bin 200 litre kaçak rakı ele geçirildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda, kaçak alkol yapımında kullanılan 1 adet düzenek ile bin 200 litre kaçak alkol ele geçirildi. 2 adet ruhsatsız av tüfeğinin de ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Son dönemlerde Jandarma ekipleri tarafından kaçak alkol imalatına yönelik çalışmalarda geçtiğimiz günlerde de operasyon düzenlenmiş ve litrelerce kaçak alkol ele geçirilmişti.