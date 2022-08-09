İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapacağı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonda M.D. ve E.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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