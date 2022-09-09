Dron destekli operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin ev ve eklentileri ile bahçesinde yaptıkları aramada, 4 kilo 107 gram kubar esrar ile 5 bin 507 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Kaynak: AA

Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da 5 bin 507 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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